Grillini ammutoliti per il ritorno di Chico Forti Meglio non ricordare le promesse a vanvera di Di Maio video

(Di sabato 18 maggio 2024) Ila sorpresa diin Italia ha avuto un effetto terremoto tra le fila dell’opposizione. In particolare tra i: nessuna reazione a distanza di parecchie ore dall’arrivo a Roma del nostro connazionale. Muto l’ex premier Conte, muto Luigi Di, che 4 anni fa diede per imminente il rientro del detenuto italiano. Muto Alessandro Di Battista, che pure si era detto appassionato alla vicenda, muta la Raggi, muta la Taverna, muto Toninelli. Costretti a stare zitti e a schiumare rabbia, perché dovrebbero riconoscere che il governo Meloni è riuscito in pochi mesi in ciò che non era riuscito a Giuseppi e ai suoi governi. Lo ricordate ildell’allora ministro degli Esteri, Luigi Di? Alla vigilia del Natale 2020 il ministro degli Esteri Luigi ...

Così l'M5S prova a strappare il Tg3 al Pd: il «gioco di sponda» con il centrodestra - Così l'M5S prova a strappare il Tg3 al Pd: il «gioco di sponda» con il centrodestra - Il primo segno del suo ritorno in forze in Rai è stato degno del conte di Montecristo ... E come primo atto della nuova gestione meloniana, sempre il consigliere grillino Alessandro di Majo, ...

Rutelli e Conte insieme sul palco di Bettini, prove di alleanza per il post-Schlein con il ritorno di Gentiloni - Rutelli e Conte insieme sul palco di Bettini, prove di alleanza per il post-Schlein con il ritorno di Gentiloni - Francesco Rutelli e Giuseppe Conte insieme sul palco, prove tecniche di alleanza per il post-Schlein, guardando al ritorno di Paolo Gentiloni ...

Meloni-Schlein, carissime nemiche. Bisignani: il duello fa impazzire Conte - Meloni-Schlein, carissime nemiche. Bisignani: il duello fa impazzire Conte - Caro direttore, nemiche carissime. Le due primedonne della politica italiana, Giorgia la bionda ed Elly la bruna. Eppure, parafrasando Gianni Morandi ...