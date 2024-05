Treni - ci attende una domenica nera Restate e casa

(Di sabato 18 maggio 2024) Prepariamoci ad unada “incubo” per quel che riguarda i trasporti pubblici. Meglio restarsene ae non spostarsi. Sarà unada incubo quella del 19 maggio per chi volesse spostarsi per gite fuori porta. Meglio restarsene aa guardare qualche serie tv perché ici faranno penare da Nord a Sud. E muoversi in automobile sarà altrettanto problematico. Sarà unada incubo per chi deve viaggiare -(foto Pixabay)- Cityrumors.itSe avevate programmi per19 maggio, fareste meglio ad annullare tutto.talia, Italo persino Trenord hanno indetto uno sciopero che durerà per tutta la giornata die in parte anche lunedì. Si prevedono disagi fortissimi lunghe code sulle strade e le ...

La X Martiri ha pescato l’Edelweiss Jolly, formazione forlivese che domenica nella finale del girone aveva eliminato il Martorano. Un’impresa, quella di aver raggiunto subito i playoff , dovuta al secondo posto in un girone G in cui, dopo trenta ...

Endless Love anche alla domenica (anticipazioni) - Endless Love anche alla domenica (anticipazioni) - Endless Love si prepara ad una vera e propria maratona. La dizi turca sarà in onda anche alla domenica, dal 20 maggio 2024, prima di Verissimo. L’appuntamento festivo si aggiunge alla messa in onda in ...

Trovato morto in casa a Scicli, si indaga per omicidio: la svolta nelle indagini dall’autopsia - Trovato morto in casa a Scicli, si indaga per omicidio: la svolta nelle indagini dall’autopsia - Giuseppe Ottaviano era stato trovato senza vita nella casa di famiglia a Scicli ... Giallo di Scicli, è omicidio: Giuseppe Ottaviano era stato trovato morto domenica 12 maggio Il ritrovamento del ...

Romagna in fiore nei territori alluvionati. L’evento di domenica 19 maggio anticipato alle 12 presso l’Agriturismo Pian di Stantino - Romagna in fiore nei territori alluvionati. L’evento di domenica 19 maggio anticipato alle 12 presso l’Agriturismo Pian di Stantino - L’appuntamento di Romagna in fiore di domenica 19 maggio presso l’Agriturismo di Pian ... La stessa attrice e regista spiega: “Sono cresciuta in una casa di campagna incastrata dentro un paese che ...