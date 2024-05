De Rossi | Gilardino mi sorprende | è speciale - taciturn - non pensavo diventasse così bravo da allenatore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2024) Daniele Deha presentato in conferenza stampa la sfida di domani tra la Roma e il Genoa La parole di DeDybala e il calciomercato? «Sono un paio di settimane che sta fuori, dobbiamo capire oggi le sue condizioni e vedremo. Con il FFP tutti sono condizionati dagli entroiti, per ora non abbiamo parlato di budget, ma vogliamo spendere bene e non per forza tanti. Ci sono tante squadre che fanno un calcio interessante senza spendere cifre folli» Domani giornata particolare. Un suo pensiero sue su Strootman? «Sarà ricco di tante cose emozionanti, abbiamo un obiettivo importante da raggiungere, loro giocano bene ma sono senza stimoli. Bello tutto, ma dobbiamo vincere. Gila mi: èo, non...