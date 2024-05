Operazione Alto Impatto | Polfer Arresta 50enne con Droga alla Stazione di Rieti

Trovato un cadavere in un prato di Bellano: si tratterebbe di un 50enne scomparso alcuni giorni fa - Trovato un cadavere in un prato di Bellano: si tratterebbe di un 50enne scomparso alcuni giorni fa - Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio, in un prato privato in località Bonzeno nel comune di Bellano in provincia di Lecco. Stando alle prime informazioni, ...

