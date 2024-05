Un ragazzo cardiopatico negli Usa è morto per aver mangiato una patatina superpiccante

(Di sabato 18 maggio 2024) Un adolescente americano, Harris Wolobah, affetto da una cardiopatia congenita, èper arresto cardiopolmonare poco dopouna «tortilla chips», unaparticolarmente piccante . Lo pubblica il sito della Cnn. Tutto è accaduto a settembre, in Massachusetts, ma solo oggi l’ufficio del medico legale dello Stato ha confermato la causa della morte: lo snack conteneva un’alta...

