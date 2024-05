Vigile uccisa - disposto il carcere per Gualandi Davanti al gip | Sparo accidental - tutto in tre minuti

(Di sabato 18 maggio 2024) Bologna, 18 maggio 2024 - Polo blu elettrica e jeans. Sguardo fissoa sé. Così Giampiero, ilurbano di 63 anni accusato dell’omicidio volontario della ex collega Sofia Stefani, 33, con cui aveva avuto una relazione, sparandole al viso nella sede del comando di polizia locale di Anzola giovedì scorso, si è presentato questa mattina all’udienza di convalida del fermoal gip Domenico Truppa. Per un’ora e mezza, l’uomo ha risposto alle domande del giudice, affiancato dal proprio avvocato Claudio Benenati. Poi, il giudice (che inizialmente si era riservato), nel pomeriggio, ha deciso per la custodia cautelare in. All'esito dell'udienza e dell'interrogatorio, il giudice ha quindi accolto la richiesta della Procura, che coordina le indagini dei carabinieri, ...

