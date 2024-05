Arrampicata sportiva - Olympic Series Qualifer Shanghai | italiani eliminati

Leggi tutta la notizia su sportface

Giornata amara per i colori, sede dell'di. Il programma odierno prevedeva infatti le semifinali della combinata olimpica sia al maschile che al femminile, oltre alle finali della specialità speed. La combinata invece include le specialità boulder e lead. Tra gli uomini sono statigli azzurri Filip Schenk e Stefano Ghisolfi, che hanno totalizzato rispettivamente 59.8 punti e 53.8 punti chiudendo in diciassettesima e diciannovesima posizione sui venti semifinalisti. Il miglior punteggio è stato quello del coreano Dohyun Lee con 147.7, davanti allo spagnolo Alberto Ginés Lòpez che ha chiuso in 143.2. Per quanto riguarda la gara femminile invece grande amarezza per Camilla Moroni, ...