Elezioni regionali in Emilia Romagna - Tosiani | candidato per il dopo Bonaccini entro l’estate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 18 maggio 2024) Bologna, 18 maggio 2024 – “Ilper ledelsi avrà”. Il segretario regionale del Pd, Luigi, al circolo 2 agosto per inaugurare il comitato elettorale per le Europee dell’europarlamentare Alessandra Moretti, detta i tempi del percorso dem in vista delledell’che potrebbero svolgersi già a fine ottobre, inizi di novembre. “Faremo presto, bene e insieme. Non ci saranno forzature e non si perderà neanche un secondo. Sarà un’occasione diffusa per raccontare nostre idee”, dice, specificando come il faro sarà la valorizzazione “delle cose fatte” nei due mandati di Stefano ...