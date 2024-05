Elezioni Baronissi - il ministro Sangiuliano apre la campagna elettorale di Tony Siniscalco

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 18 maggio 2024) Ildella Cultura Gennarotira la volata a, candidato sindaco didel centrodestra unito, che ieri ha ufficialmente aperto la suaa Sava, nei pressi della Villa Romana. Un avvio della corsa, quello di, contraddistinto da una grande partecipazione da parte di militanti e sostenitori, in una location scelta non a caso: è evidente, infatti, la situazione di abbandono e degrado in cui versa un sito di rilevante importanza culturale, e dal notevole potenziale turistico ancora inespresso. Una situazione che accomuna, purtroppo, la città nel suo insieme, come evidenziato in più occasioni, anche precedenti, dal candidato del centrodestra unitario. Alle ...