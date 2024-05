Guerra a Gaza - sospese le trattative tra Hamas e Israele per la tregua e la liberazione ostaggi

(Di sabato 18 maggio 2024) La tv israeliana Kan 11 ha riferito che leindirette per ladeglisono state. Domani è atteso a Tel Aviv il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

Ritrovamento in Gaza dei corpi di tre ostaggi israeliani - Ritrovamento in Gaza dei corpi di tre ostaggi israeliani - L'esercito israeliano ha annunciato il ritrovamento dei corpi di tre ostaggi nella Striscia di Gaza. Tra loro c'è anche Shani Louk, una giovane di 23 anni che era stata rapita da Hamas durante un rave ...