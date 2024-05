Holden spiazza con le dediche del suo EP | accanto alla sua famiglia appare…SARAH TOSCANO

Se fuori dalla scuola di Amici Kumo e Martina hanno fatto capire di essere più che amici, in casetta potrebbe esserci un altro flirt in corso, ma in questo caso ancora nascosto (più o meno). Ormai da mesi i fan del talent hanno notato un certo ...

Paolo Carta e Rebecca Galli, chi sono i genitori di Holden/ L’ultima dedica sui social - Paolo Carta e Rebecca Galli, chi sono i genitori di holden/ L’ultima dedica sui social - Chi sono Paolo Carta e Rebecca Galli, i genitori di holden, finalista del serale di Amici 2024: l'ultima dedica del padre.

A "Verissimo" Veronica Peparini e Andreas Muller presentano le loro gemelline - A "Verissimo" Veronica Peparini e Andreas Muller presentano le loro gemelline - Gli ospiti di "Verissimo" di sabato 18 maggio Silvia Toffanin accoglie in studio, per un’intensa intervista, il cantautore e attore napoletano Raiz, in un periodo della vita estremamente doloroso. In ...

Usciti gli EP dei finalisti di Amici 23, pienone di dediche da parte dei cantanti - Usciti gli EP dei finalisti di Amici 23, pienone di dediche da parte dei cantanti - Per la gioia di tutti i fan di Amici 23, finalmente sono usciti i tanto attesi EP dei finalisti: Sarah, Mida e Petit. Ricordiamo che l’EP di holden, dal titolo Joseph, uscirà con ritardo di una settim ...