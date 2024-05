Internazionali d’Italia - sosta abusiva a pagamento | 2 denunce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 maggio 2024 – Erano impegnati a svolgere l’attività di parcheggiatori abusivi con tanto di realizzazione illegale di un’area di, in prossimitá deglidi Tennis al Foro Italico, i due uomini, di etnia Sinti di 35 e 37 anni, che sono stati intercettati e denunciati dalla Polizia Locale di Roma Capitale. È successo ieri sera, poco prima della mezzanotte, quando gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), hanno notato i due soggetti che, dopo aver delimitato con delle transenne l’accesso ad un’area di parcheggio in via Gomenizza, erano intenti a chiedere i soldi agli automobilisti per consentire loro di accedere ere. La pattuglia, osservato quanto stava accadendo, è intervenuta bloccando i responsabili, che indossavano fratini catarifrangenti, mettendo così fine ...