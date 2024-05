Ultime Notizie Roma del 18-05-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Chicco forti è atterrato in Italia da attendere l’aeroporto di Pratica di Mare la presidente del consiglio Giorgia Meloni il 65enne condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per omicidio ha già scontato 24 anni di pena in Florida verrà trasferito al carcere di Rebibbia dove si fermerà alcuni giorni poi andrà a Verona come confermato dallo zio Gianni forti il procedimento per il rientro in Italia di Kiko forti ai sensi della convenzione di Strasburgo era stata aperto nel dicembre 2019 quando lo stesso forti attraverso il suo difensore manifestò la volontà di essere trasferito in Italia il mazzo scorso il Ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva firmato il decreto con cui chiedeva di promuovere presso la Corte d’Appello di Trento il giudizio di riconoscimento della sentenza ...