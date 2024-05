Malata -insultata su web Colle | Forza!

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 18 maggio 2024) 16.00 "Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tuae auguri. Sergio Mattarella".Così il Presidente incoraggia su Instagram una ragazzina di 14 anni, affetta da tumore. Costretta a cure continue e a lunghi periodi in ospedale, Asia passa molto tempo sui social. Incredibilmente è diventata bersaglio degli "hater",ha raccontato la madre, decidendo di rendere pubblici alcuni dei commenti più cattivi. Ringrazia Mattarella, augurandosi che l'atteggiamento di sua figlia possa essere di esempio per altri ragazzi.