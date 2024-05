Resta intrappolato in un mulinello del torrente Esino mentre fa canyoning | 33enne gravissimo

(Di sabato 18 maggio 2024) Unè stato recuperato da alcuni ragazzi dopo essere rimasto imprigionato in unper diversi minuti. Il giovane stava facendolungo il, nel Lecchese, quando è finito in acqua. Le sue condizioni sono disperate.

Perledo (Lecco), 18 maggio 2024 – Un milanese di 33 anni stava praticando canyoning, quando si è ribalta to ed è finito nelle rapide del corso d’acqua, rimane ndo imprigionato in un mulinello per parecchi minuti. L'incidente è successo nel torrente ...

