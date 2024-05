United Rugby Championship | Benetton Treviso - a Pretoria arriva un importante punto di bonus

(Di sabato 18 maggio 2024) Si è appena conclusa la sfida valevole per la penultima giornata della stagione dell’e ai padroni di casa Bulls hanno ospitato la. Per i veneti sfida durissima nella corsa ai playoff. Ecco come è andata. Parte forte la formazione di casa e dopo 2 minutisubito la prima meta, con Moodie, per il 7-0 iniziale. Insistono i Bulls, conche soffre tanto e fatica ad avere un possesso dell’ovale. Così, dopo 17 minuti,la seconda meta dei sudafricani, questa volta con Kriel per il 14-0. Non si fermano i padroni di casa e al 21’la terza meta, con Arendse che sfonda e schiaccia per il 19-0. È un monologo quello die servono ...

Penultima giornata dell’ United Rugby Championship e penultima chance per le Zebre Parma per conquistare la seconda vittoria stagionale e provare a chiudere il campionato non all’ultimo posto. E l’obiettivo è alla portata, visto che al Lanfranchi ...

Penultima giornata dell’ United Rugby Championship e la Benetton Treviso chiude il suo tour in Sudafrica affrontando i forti Bulls . A Pretoria per i biancoverdi un impegno durissimo, ma per i ragazzi di Marco Bortolami anche il primo “ quasi ” match ...

Si è appena conclusa la sfida valevole per la penultima giornata della stagione dell’ United Rugby Championship e al Lanfranchi di Parma sono scese in campo le Zebre Parma e i gallesi Scarlets . Per la franchigia federale una chance unica per tornare ...

