Pietro Tartaglione - chi è il marito di Rosa Perrotta | Abbiamo avuto una forte crisi salvata dai figli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 maggio 2024)è un imprenditore, avvocato e personaggio televisivo italiano conosciuto dal grande pubblico grazie al programma di Canale 5 Uomini e Donne. Nasce il 25 ottobre del 1990 a Marcianise, un comune campano in provincia di Caserta, ma cresce a Gaeta, in Lazio. All’età di 15 anni lascia la casa dei genitori e per motivi di studio si trasferisce a Milano. Crescendo si appassiona allo sport e si distingue come calciatore giocando nella Rey League del calcio a cinque. Una volta conseguito il diploma superiore prosegue il suo percorso di studi frequentando la facoltà di Giurisprudenza all’università e una dopo essersi laureato conduce il praticantato presso lo studio legale del padre. Avvia con successo la propria carriera da avvocato e decide di dedicare del tempo anche alla sua vita privata. Alla ricerca del vero amore, ...