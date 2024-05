Kinds Of Kindness è la summa del pensiero di Yorgos Lanthimos

C'è solo una regina sul tappeto rosso della quarta serata della 77esima edizione del Festival francese? Emma Stone può stare tranquilla, tutti i flash sono per lei. Ma le colleghe non stanno certo a guardare: di chi sarà l'outfit più chic, o sexy, o ...

“A volte devi essere semplicemente ridicolo per realizzare ciò che stiamo cercando di realizzare”. Con una dichiarazione sui generis ma molto ad effetto, Yorgos Lanthimos così commenta il suo nono lungometraggio, l’attesissimo in concorso al 77mo ...

Yorgos Lanthimos e i suoi moderni personaggi in Kinds of Kindness: “Mi sono ispirato a Caligola” - Yorgos Lanthimos e i suoi moderni personaggi in kinds of kindness: “Mi sono ispirato a Caligola” - Yorgos Lanthimos si trova al Festival di Cannes per presentare la sua ultima opera, kinds of kindness, con protagonista Emma Stone. Il celebre regista greco Yorgos Lanthimos si trova al Festival di ...

Emma Stone: “È Yorgos la mia musa. Abbiamo gusti comuni e ci piace ballare” - Emma Stone: “È Yorgos la mia musa. Abbiamo gusti comuni e ci piace ballare” - Da parte sua Lanthimos fa molta fatica a parlare del suo kinds of kindness ispirato dalla storia di Caligola. “Abbiamo cercato di immaginarlo in un mondo contemporaneo – dice il regista – un uomo con ...

Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos destabilizza e affascina. La recensione da Cannes 2024 - kinds of kindness, Yorgos Lanthimos destabilizza e affascina. La recensione da Cannes 2024 - Nella cornice del Festival di Cannes 2024 il regista greco Yorgos Lanthimos svela la sua ultima attesa fatica, kinds of kindness ...