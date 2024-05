Juventus - Danilo | 'Grazie Allegr - ci hai dato una lezione'

Juventus, Danilo: 'Grazie Allegri, ci hai dato una lezione' - juventus, danilo: 'Grazie Allegri, ci hai dato una lezione' - Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla juventus dopo i fatti relativi al post fischio finale dell`ultimo atto della Coppa Italia 23/24. Diversi giocatori.

Pagina 4 | Danilo, post commovente per Allegri: "Voglio rendere pubbliche le tue parole" - Pagina 4 | danilo, post commovente per Allegri: "Voglio rendere pubbliche le tue parole" - Questa lezione rimarrà con noi per sempre, per il calcio e per la vita. Questo significa essere juventus! Grazie di tutto. Ciao mister". Con queste parole, danilo ha così salutato e ringraziato ...

Calcio: Danilo saluta Allegri, 'mai mollato nelle difficoltà' - Calcio: danilo saluta Allegri, 'mai mollato nelle difficoltà' - Ma ho voluto rendere pubbliche quelle parole": comincia così il messaggio social firmato da capitan danilo per Massimiliano Allegri, esonerato ieri da allenatore della juventus. "Le vittorie sono ...