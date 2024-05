(Di sabato 18 maggio 2024) Anche Dusan, a poco più di 12 ore dall`annuncio ufficiale dell`esonero comunicato dallaa Massimiliano Allegri, che non sarà...

Un gol e mezzo, diciotto in stagione, l`uomo simbolo e Mvp. Quel Dusan Vlahovic così `bistrattato` dal gioco di Allegri alla fine si è preso...

Juventus, Vlahovic saluta Allergi: "Mi hai preso ragazzo e mi hai aiutato a diventare uomo. Grazie mister" - juventus, vlahovic saluta Allergi: "Mi hai preso ragazzo e mi hai aiutato a diventare uomo. Grazie mister" - Anche Dusan vlahovic, a poco più di 12 ore dall`annuncio ufficiale dell`esonero comunicato dalla juventus a Massimiliano Allegri, che non sarà più l`allenatore.

TJ - Sassuolo-Juventus Women 0-2, Caruso raddoppia, uno-due letale delle bianconere - TJ - Sassuolo-juventus Women 0-2, Caruso raddoppia, uno-due letale delle bianconere - 38' - Ammonita Sara Gama. Costretta al fallo su Prugna che le era andata via. 34' - Caruso insacca. La Juve, sulle ali dell'entusiasmo e con l'inerzia dalla sua parte, trova anche il 2-0, con ad ...