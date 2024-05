Inter - Tavelli DURO su Zhang | Se hai un debit - devi pagarlo Ma che cosa vuol dire quello che dice?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 18 maggio 2024) Fabiovenuto a Sky per parlare di Stevene la sua lettera relativa alo con Oaktree Fabioha commentato ai microfoni di Sky Sport in maniera abbastanza forte la situazione in casariguardante. Il giornalista si riferisce naturalmente al finanziamento con Oaktree. PAROLE – «Ci sono dei passaggi della lettera di