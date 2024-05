Vino in Crisi e Nessun Aiuto dalla Meloni | Lo Aveva Promesso in Campagna Elettorale

(Di sabato 18 maggio 2024) Pescara - A quattro mesi dallo stato di calamità dichiarato per la viticoltura abruzzese, il comparto si trova ancora senza risposte e con la produzione drasticamente ridotta del 70%. Quattordici associazioni del settore hanno inviato una lettera-appello al Presidente del Consiglio Giorgia, al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, al Presidente della Regione Marco Marsilio e ad altri esponenti, chiedendoimmediato. Nella missiva, si evidenzia la mancanza di erogazioni di risorse e di provvidenze previste, mettendo in pericolo la sopravvivenza di migliaia di aziende viticole abruzzesi. L'assenza di certezze sui tempi di erogazione e la mancanza di attivazione dei prestiti e della moratoria dei mutui sono ulteriori criticità sollevate. In mancanza di risposte entro il 31 maggio, le associazioni minacciano manifestazioni ...

