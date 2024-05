Judo - definiti i tabelloni dei Mondiali 2024 | avversari e possibile cammino degli italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Un ultimo torneo di grande livello prima della deadline del 23 giugno. Dopo i grandi risultati del Grand Slam di Astana, in casa Italia ci si presenta con fiducia al via deidi Abu Dhabi di(19-24 maggio). Valutando il tutto nell’ottica della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, la competizione iridata metterà in palio fino a un massimo di 2000 punti valevoli per il ranking olimpico, che chiuderà ufficialmente nella data specificata precedentemente. Allo stato attuale delle cose, l’Italia sarebbe virtualmente qualificata alle Olimpiadi in 11 categorie di peso individuali e di conseguenza anche per la prova a squadre mista. I nomi sono quelli di Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Manuel Lombardo nei -73 kg, Antonio Esposito nei -81 kg, ...