Perché una bottiglia di olio d' oliva ormai costa quasi 10 euro

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dall'oro nero all'oro verde. Il prezzo dell'd'continua a salire da mesi. E così uno dei prodotti tipici della nostra dieta rischia di trasformarsi in un prodotto di lusso. Secondo l'ultimo studio di Unioncamere il suo costo all'ingrosso fa registrare oggi un aumento del 17% rispetto...

L’Europa, anche in vista delle europee 2024, deve mettere al centro “il tema Africa” e “costruire una strategia, una politica di visione”. Non solo ...

Teo Mammucari , intervistato per Il Messaggero da Massimo Galanto (una delle prime penne di Blog Tivvù, e di questo siamo molto felici), ha svelato ...

Teo Mammucari , intervistato per Il Messaggero da Massimo Galanto (una delle prime penne di Blog Tivvù, e di questo siamo molto felici), ha svelato ...

“No, con il bastone bianco potrebbe rompere qualcosa”. “No, la vostra presenza in casa , seppur occasionale, potrebbe turbare le altre ...

Da quando sua figlia Giulia Tramontano è stata uccisa, il padre Franco non ha quasi mai fatto dichiarazioni. E ancora oggi, a distanza di mesi da ...

... che non è affatto male se si considera che questa specifica tipologia di prodotti,sia ... Oltre a ciò, parliamo di cuffie anche consigliate a chi ha un certo gusto estetico e, se possibile,......sufficientemente lungo"possa fornire un "contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo". Le previsioni di S&P S&P Global vede per quest'anno in Italia...

Perché la Sicilia è la regione perfetta per comprare casa idealista.it/news