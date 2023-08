Motorola Moto G54 con SoC Dimensity 7020 e batteria da 6000mAh

(Di giovedì 31 agosto 2023)ha ufficializzato la data di lancio delG54. Stando alle informazioni rivelate dal brand stesso, lo smartphone verrà lanciato in India il prossimo 6 settembre e reso disponibile all’acquisto tramite Flipkart. Lo stesso dispositivo è stato anche confermato per il lancio in Cina il 5 settembre. Il portale di e-commerce ha confermato alcune specifiche chiave, rivelando che ilG54 sarà alimentato dal processore MediaTek, un chip octa-core con una frequenza massima di 2,2GHz e una GPU Mali-G57 MC3 e caratterizzato da una configurazione a doppia fotocamera accompagnata da un flash LED. Detto ciò, andiamo a vedere quali sono le presunte specifiche tecniche del nuovoG54. Il dispositivo dovrebbe presentare un display LCD IPS da 6,5 ...

G84, un dispositivo che combina buone specifiche tecniche, design raffinato e promesse software ambiziose. Ecco tutto ciò che sappiamo sul nuovo smartphone che sta facendo parlare di sé. ...2 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi FONTE Notizie Relazionate ArticoloAndroidG54 è in arrivo ma si sa già tutto: scheda tecnica ufficiale 12 31 Agosto 2023...4 GHz), ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano Amazon 169 149 Vedi offertaEDGE 40 5G DUALSIM 256GB RAM 8GB BLACK ITALIA BRAND ebay 449 369 ...

Motorola Moto G54 e Moto G84 stanno arrivando a prezzi aggressivi TuttoAndroid.net

Grazie alla collaborazione tra Motorola e Microsoft, le due nuove funzioni di produttività sono ora disponibili per gli utenti business di ThinkPhone ...Moto G84 sarà disponibile in tre colorazioni, due delle quali in pelle vegana: Marshmallow Blue-Vegan Leather, Viva Magenta-Vegan Leather e Midnight Blue. Il prezzo non è ancora stato reso noto.