Cancellata da Netflix Warrior Nun resusciterà con una trilogia di film

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Dopo una cancellazione improvvisa, poche settimane dopo la messa in linea della seconda stagione,Nun era stata oggetto di una grande campagna di salvataggio su Twitter, sotto l'hashtag #savenun. Poi, per mesi, il silenzio, fino al giugno 2023, quando il suo showrunner, Simon Barry, si è affacciato sul social per ringraziare il tanto affetto mai scemato dei fan e congratularsi con la loro costanza nel mostrarlo, due virtù che avevano portato a un incredibile successo: la serie sarebbe tornata e lo avrebbe fatto in maniera epica. https://twitter.com/SimonDavisBarry/status/1673923368381448192“Grazie al sostegno combinato delle voci che avete levato, della passione e dei vostri favolosi sforzi,Nun tornerà e sarà ancora più epica di quanto possiate immaginare. Preparatevi a ricevere ulteriori dettagli”, recitava il ...