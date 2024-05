iPhone - in arrivo l’app che permette la lettura a chi soffre di mal d’auto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 16 maggio 2024) Apple lancia un’applicazione rivoluzionaria. Si chiama “Vehicle Motion Cues” e serve per combattere la cinetosi. La novità arriverà per iOS 18, il prossimo aggiornamento del sistema operativo die iPad, insieme ad altre opzioni di accessibilità per i dispositivi. Una soluzione che sembra molto utile per chidi male non riesce a leggere o guardare schermi in movimento.Leggi anche: Meta, indagine della Commissione europea: “Genera dipendenza nei bambini” Come funzionaper chidi malL’auto gira a destra e i cerchietti vanno a sinistra. E se il veicolo frena, i piccoli simboli neri al lato dello schermo andranno, invece, in avanti. Una danza che serve a chi viaggia su un mezzo per non sentirsi ribaltare lo stomaco. Il nuovo sistema inventato ...