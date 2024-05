Incendio a Brindisi col parco Di Giulio in fiamme - brucia tutto | evacuata una scuol - paura per una palazzina

Incendio vicino a scuola e case Brindisi, vento alimenta fiamme - Incendio vicino a scuola e case brindisi, vento alimenta fiamme - Un incendio è divampato a brindisi nel parco Di Giulio, nei pressi della scuola superiore Palumbo e vicino ad alcune palazzine. L'istituto scolastico al momento è vuoto poiché le lezioni sono ...

Vasto incendio vicino al parco Di Giulio: vigili del fuoco al lavoro per sedare le fiamme - Vasto incendio vicino al parco Di Giulio: vigili del fuoco al lavoro per sedare le fiamme - La campanella dell'isituto Palumbo è suonata con cinque minuti d'anticipo, per consentire ai ragazzi di uscire in sicurezza. Sul posto anche carabinieri e polizia locale ...

Marsala, rifiuti e degrado in via Roma e al parco giochi dei bambini del lungomare - Marsala, rifiuti e degrado in via Roma e al parco giochi dei bambini del lungomare - Dalla via Roma al centro storico e al parco giochi per i bambini del lungomare. Cosa hanno in comune questi diversi luoghi ...