Putin e Xi - alleanza rafforzata | Occidente in cris - noi stabilizziamo il mondo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Mentre le truppe russe avanzano nel nord-est dell’Ucraina, penetrando la regione di Kharkiv da cui avevano dovuto ritirarsi nei primi mesi di guerra,rinsalda l’con la Cina. Il 16 maggio la calorosa stretta di mano col presidente Xi Jinping sulla piazza Tienanmen a Pechino – simbolo della rivolta dei giovani che chiedevano democrazia, massacrati dal regime nel giugno 1989 – ha mostrato plasticamente la nuova direzione del. O almeno di una parte – rilevante – di esso. Il leader del Cremlino, impegnato in una visita di Stato di due giorni su invito del suo omologo Xi ha detto: “Più efficacemente agiranno le forze armate russe, prima sarà possibile risolvere pacificamente” la guerra in Ucraina. E ha sottolineato che “le relazioni Russia-Cina stabilizzano il“. Sul fronte bellico, Zelensky ha ...

Era il 2019 quando un Emmanuel Macron in versione rottamatore lanciò il suo, ormai citatissimo, allarme sulla Nato: "Vedo che ha l'encefalogramma piatto. Non so che futuro possa avere"

Xi Jinping e Vladimir Putin hanno salutato giovedì a Pechino una nuova era nelle relazioni tra i loro due Paesi come fattore di «stabilità» nel mondo. Un'occasione, la visita del presidente russo, per chiedere a Pechino maggiore sostegno per la sua ...

Putin e Xi, quanto sono amici I rapporti tra Cina e Russia - Vladimir putin torna in Cina, per la seconda volta in poco più di ... Mosca e Pechino si trovano di nuovo allineate nell'obiettivo di creare un "mondo multipolare equo". L'alleanza "senza limiti" un ...

Cina-Russia: Putin, nostra dichiarazione congiunta stabilisce obiettivi per sviluppare i rapporti - La dichiarazione congiunta dei leader di Russia e Cina delinea obiettivi a lungo termine per lo sviluppo delle relazioni tra Mosca e ...

Xi-Putin: "Gli Stati Uniti sono una minaccia globale, Cina e Russia insieme per un mondo giusto" - La visita del presidente russo: cosa c'è nella dichiarazione congiunta con cui Pechino e Mosca "rafforzano la partnership strategica" ...