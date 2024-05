Bionda - nazionale e alla spina Ecco qual è la birra preferita dagli italiani

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'arrivo dell'estate favorisce i consumi di: quasi seisu dieci (56%) la scelgono nelle occasioni di consumo fuori casa, con un 26% che si dichiara fedele ai marchi più famosi. Ma si dimostrano fedeli ai prodotti del proprio territorio. Infatti, il 70 per cento degli intervistati da un recente sondaggio Cga by NielsenIQ (società di consulenza per misurazione, analisi e ricerca nel settore on premise) afferma di consumare in gran parteitaliana, rispetto a un 41% che privilegia quella di importazione. Tra gli, quasi 4 su 10 (37%) optano per laartigianale e c'è un 5% che sceglie le radler. Oltre 6su 10 preferiscono le birre bionde Latrionfa tra gli stili di: la sceglie il 66% dei consumatori ...