Sardegna | è morto il 17enne coinvolto nello scontro con una moto

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il giovane, originario di Olbia, era a bordo di uno scooter guidato da un amico quando è avvenuto locontro la. Unoviolento, tra uno scooter e una, è costato la vita a Gabriele Pattitoni, studentedi Olbia,questa mattina all’ospedale civile di Sassari, a causa delle ferite riportate nell’impatto con il muretto di una casa. Il giovane era stato ricoverato, in gravissime condizioni, la notte del 10 maggio scorso dopo il terribile incidente che era andato in scena poco dopo le 23 in via Fidia, ad Olbia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti una, con a bordo due minorenni, all’altezza dello stop con l’intersezione con via Euclide, mentre percorreva via Fidia, sarebbe andata a sbattere contro lo scooter sul quale ...

Incidente stradale stamattina, 25 marzo 2024, nel Pisano. Un 17enne è rimasto gravemente ferito, poco prima delle 8, in uno scontro tra la sua moto e un'auto L'articolo San Giuliano Terme : scontro auto-moto. 17enne in gravi condizioni proviene da ...

Un Calciatore 17enne del Catanzaro deve la vita al medico della squadra del Foggia intervenuto quando, a soli cinque minuti dall’inizio della partita di calcio che si è disputata ieri in Puglia, per il campionato ‘primavera 3’, è svenuto dopo uno ...

Tragico scontro a Casalnuovo tra una Fiat Grande Punto e un Honda Sh 300. I fatti sono accaduti in corso Umberto all’altezza del civico 172. Casalnuovo , scontro tra auto e scooter : 17enne in fin di vita L’impatto tra il veicolo e lo scooter è ...

