Nessun diktat Rai Fedez sarà ospite da Cattelan su Rai2

Nuovo caso Fedez in Rai, smentito lo stop: il rapper sarà ospite del nuovo show di Alessandro Cattelan - Smentita l'indiscrezione sullo stop nei confronti di Fedez per il prossimo programma di Alessandro Cattelan su Rai2. Come riporta l'agenzia Ansa, il rapper sarà regolarmente ospite di "Da vicino nessuno è normale" che andrà in onda con la prima puntata ...

