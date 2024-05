Coppa del Mondo di Canottaggio - l’Italia a Lucerna per la seconda prova iridata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 16 maggio 2024)senza tregua e con il campo di gara del Rotsee sempre più infiammato. Giusto il tempo di terminare la Regata Finale di Qualificazione Olimpica e Paralimpica che, da venerdì 24 a domenica 26 maggio, i riflettori si accenderanno sulladelladel2024. Un appuntamento al qualenon mancherà, poiché il Direttore Tecnico ha deciso di far partecipare le barche già qualificate per le Olimpiadi e le Paralimpiadi e, in alcune specialità, anche con doppi equipaggi. In gara anche il Campione Europeo del singolo Pesi Leggeri Niels Torre, che in questa occasione sarà impegnato nel singolo Senior, mentre nelle specialità non olimpicheschiererà Patrick Rocek nel singolo Pesi Leggeri e, in quelle non ...