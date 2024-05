Il grande assente | cosa manca a queste elezioni Europee

Il silenzio elettorale per le europee dell’8 e 9 giugno prossimi scatta da mezzanotte di venerdì 7 giugno . Lo precisa una circolare del Viminale in seguito a diversi quesiti in merito pervenuti. Di solito il silenzio elettorale parte infatti dalla ...

« Il confronto tv che Meloni e Schlein hanno apparecchiato da mesi in Rai è stato giudicato lesivo della parità di trattamento rispetto alle altre forze politiche che partecipano a questa competizione elettorale per le europee ». Così su facebook ...

Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 si voterà per le elezioni europee 2024. L'Italia è divisa in cinque circoscrizioni ed eleggerà 76 eurodeputati: ecco Come funziona la legge elettorale, Come esprimere fino a tre ...