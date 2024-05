Guerra ultime notizie Ucraina - l’appello di Zelensky | Non possiamo perdere Kharki - aiutateci ora

(Di giovedì 16 maggio 2024) Terrorismo: Usa rimuovono Cuba da lista paesi non collaborativi. Finlandia: verso pattuglie di riservisti al confine con la Russia. Cisgiordania: raid Israele a Tulkarem, 3 morti. Giappone: il Pil è sceso dello 0,5% nel primo trimestre

Terrorismo: Usa rimuovono Cuba da lista paesi non collaborativi. Finlandia: verso pattuglie di riservisti al confine con la Russia. Cisgiordania: raid Israele a Tulkarem, 3 morti. Giappone: il Pil è sceso dello 0,5% nel primo trimestre

