Gli appuntamenti in Emilia-Romagna per Pentecoste | ecco cosa fare

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bologna, 18 maggio 2024 – Domenica 19 maggio cade il giorno di, una ricorrenza che si festeggia esattamente 50 giorni dopo Pasqua e che quindi può variare ogni anno. Per l’occasione vengono organizzate messe, sagre e celebrazioni a tema in tutto il territorio dell’qualche spunto sugli eventi in programma. LaDurante il giorno di, nella tradizione cristiana, si celebrano l’effusione dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa. Si celebra la prima domenica disponibile dopo cinquanta giorni trascorsi dalla Pasqua ed è riconosciuta, oltre che dalla chiesa cattolica, anche dalla religione ortodossa e da quelle protestanti. Conosciuta anche come festa dello spirito santo, consiste nel giorno conclusivo delle festività del periodo ...