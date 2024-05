Sondaggi elettorali Tecné - centrodestra al 45,4%

(Di giovedì 16 maggio 2024) Risale leggermente la fiducia nell’esecutivo Secondo gli ultimidiilrimane più forte che nel momento delle elezioni politiche, è al 45,4%, un decimale meno della scorsa settimana, ma un punto e mezzo in più che nel settembre 2022. Nello specifico Fratelli d’Italia è al 27,4%, mentre Forza Italia/Noi Moderati resta al di sopra del 10%, quindi molto forte, al 10,1%. La Lega è sempre al di sotto del’8%, non andando oltre il 7,9%. All’opposizione cresce il Pd, visto in ascesa anche da altri istituti: arriva al 20,5% dopo una salita di due decimali e allunga le distanza dal Movimento 5 Stelle, che è invece in calo, sempre dello 0,2% e si ferma al 15,7%. Nell’area della soglia di sbarramento Stati Uniti d’Europa appare per ora piazzata meglio, con il suo 4,5%, però in discesa, ...

