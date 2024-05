ROMA Arrestato 32enne | aveva biglietto visita del circolo svaligiato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024) CRONACA DI– Gli agenti della Polizia di Stato erano già da qualche tempo sulle sue tracce degli autori di numerosi furti sul territorio capitolino e hanno sottoposto uno di loro a fermo di indiziato di delitto poiché gravemente indiziato del reato di ricettazione. Gli investigatori della Squadra Mobile, in seguito ad un’approfondita attività d’indagine, coordinata dalla Procura di, hanno intercettato l’autovettura utilizzata per commettere furti reiterati nel tempo, presso esercizi commerciali. Nello specifico, i poliziotti, transitando in una delle vie della zona denominata Quarticciolo, hanno notato l’autovettura, oggetto di ricerche, con a bordo unitaliano. Successivamente gli agenti hanno controllato l’uomo e hanno esteso la perquisizione al veicolo, rinvenendo il bigliettino dadi un ...