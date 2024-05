Napoli - conferenza stampa AD - Carratelli ironizza | Due ore di nulla

(Di giovedì 16 maggio 2024) Alle 16.30 il presidente delAurelio De Laurentiis ha indetto unain cui parlerà della stagione tribolata dei partenopei, passati dallo Scudetto al rischio di non qualificarsi all’Europa. Mimmo, decano della salacosì sui contenuti della prossimasul Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole. «Non sono

Napoli-Bologna 0-2. Calzona parla in conferenza della sconfitta subita dalla squadra di Motta. «» «» «» «» «» L'articolo Napoli-Bologna 0-2. A breve Calzona in conferenza sembra essere il primo su ilNapolista.

Napoli , giovedì alle ore 16.30, a Palazzo Petrucci in via Posillipo, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. Sarà presente il presidente De Laurentiis . La conferenza stampa sarà trasmessa live ...

Tutto pronto per la conferenza stampa del presidente Aurelio De Laurentiis , che presenterà il ritiro del Napoli per l’estate 2024: ecco le informazioni su orario , diretta tv e streaming dell’appuntamento di oggi . Sarà un doppio ritiro per i ...

Caiazza annuncia: "Il Napoli resta a Castel Volturno, alla fine si troverà accordo" - Caiazza annuncia: "Il napoli resta a Castel Volturno, alla fine si troverà accordo" - Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss napoli. “Centro Sportivo della SSC napoli La possibilità di poter trovare un nuovo accordo ...

De Maggio precisa: “Nella conferenza di oggi ADL non svelerà il nuovo allenatore, al massimo…” - De Maggio precisa: “Nella conferenza di oggi ADL non svelerà il nuovo allenatore, al massimo…” - Oggi alle 16.30 ADL terrà una conferenza stampa congiunta per presentare i due ritiri a Dimaro e Castel di Sangro.

Il CorrSport contro La conferenza di De Laurentiis: “ il patron non parlerà di niente” - Il CorrSport contro La conferenza di De Laurentiis: “ il patron non parlerà di niente” - Mimmo Carratelli boccia la conferenza stampa di De Laurentiis, definendola un esercizio di silenzio che non darà risposte ai tifosi.