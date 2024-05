In 15 ore è caduta la pioggia di un mese - colpa del blocco Omega Ecco che cosa è

pioggia di sms dall'Inps per chi ha l' Assegno unico . Cosa sta succedendo ? A diversi cittadini sono arrivati, sul proprio cellulare, messaggi in cui veniva indicato: «Si informa che...

Milano – "Sul 30% del territorio regionale è caduto in 15 ore un quantitativo di pioggia pari a quello dell'intero mese di maggio, ma con Picchi in alcuni casi persino doppi”. Bastano questi dati – resi noti dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo ...

Pentecoste, domenica 19 maggio al Pantheon di Roma la pioggia di petali di rose - Pentecoste, domenica 19 maggio al Pantheon di Roma la pioggia di petali di rose - torna la suggestiva pioggia di petali di rose al Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres. Come di consueto, subito dopo la Santa Messa capitolare delle ore 10.30, intorno alle ore 12 i Vigili ...

A causa del maltempo danni ai seminativi da Polesine al Padovano - A causa del maltempo danni ai seminativi da Polesine al Padovano - Roma, 16 mag. (askanews) – Bombe d’acqua e allagamenti stanno creando problemi ai seminativi in Veneto. Le abbondanti piogge di ieri e della notte scorsa, concentrate in pochissime ore, hanno infatti ...

Maltempo Veneto, Zaia: caduti 230 mm pioggia in 6 ore e non è finita - Maltempo Veneto, Zaia: caduti 230 mm pioggia in 6 ore e non è finita - Alluvione vera e propria, ai cittadini dice di non andare a fare foto Roma, 16 mag. (askanews) - Per darvi una dimensione, a parte la piovosità, siamo arrivati a 230 millimetri ...