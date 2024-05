Roma Controlli Centro Storico - 13 arresti per furti e borseggi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024) CRONACA DI– Le attività svolte dai Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno portato all’arresto di 13 persone gravemente indiziate del reato di furto aggravato, neldi. In via Frangipane, i Carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno arrestato un uomo e una donna di origini peruviane, sopresi, in concorso fra loro, subito dopo essersi impossessati dello zaino di una turista olandese mentre era seduta ai tavoli esterni di un ristorante. I Carabinieri della Stazione diQuirinale, invece, in via Panisperna, hanno arresto un 36enne cileno, sorpreso, subito dopo aver infranto con un sanpietrino il vetro di un’autovettura in sosta nel tentativo di asportare alcuni bagagli che si trovavano all’interno. In via Mario dè Fiori, all’interno di un ristorante, i ...