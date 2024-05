Maltempo a Milano - preoccupa ancora il livello del Lambro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Prosegue l'allarme. Dopo una giornata e una notte di emergenza, ae in provincia, ildell'acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardoildel, appena sotto i livelli di emergenza. Il meteo dovrebbe creare una finestra di tempo per far ritirare ulteriormente l'acqua, ma si teme un peggioramento in serata. I Vigili del fuoco hanno svolto ieri oltre 500 interventi, di cui 340 solo a, con le maggiori criticità registrate a Bellinzago Lombardo, Masate e Gessate, ricoperte dall'acqua per l'esondazione dei fiumie Seveso.anche la situazione in Veneto, dove richieste di soccorso sono giunte soprattutto per ...

Continua a preoccupa re il Maltempo a Milano . Nella città e in provincia il livello dell'acqua è sceso rispetto a ieri, e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo preoccupa ancora il Lambro , appena sotto i livelli di ...

Dopo una giornata e una notte di emergenza, a Milano e in provincia, il livello dell'acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo preoccupa ancora il livello del Lambro , appena sotto i livelli di emergenza. In ...

, : - , : - Previsioni meteo, Italia ancora divisa in due: ondata di maltempo al Nord e caldo al Sud Dopo una giornata e una nottata di , a Milano e Provincia, il livello dell’acqua è sceso e la ...

Pioggia record a Padova: 90 mm in due ore, succede ogni 100 anni - Pioggia record a Padova: 90 mm in due ore, succede ogni 100 anni - Luca Zaia, il punto sul maltempo in Veneto L’onda di piena del Bacchiglione, in arrivo da Vicenza dove ha fatto cedere due ponti, è attesa nella notte. «Non sappiamo ancora con certezza a che livello ...

Maltempo, il primo bilancio: 25 strade allagate e danni per milioni - maltempo, il primo bilancio: 25 strade allagate e danni per milioni - Sei sottopassi sono sott’acqua, due gli alberi pericolanti a causa del maltempo, in via Bajardi e via Benussi ... piena del 28-29 febbraio il fiume aveva raggiunto la piena a un livello di 5,90 ...