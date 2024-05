Blitz a via Condotti - eco-vandali travolti dagli insulti | Sai cosa sei? | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le vetrine di viaimbrattate dalla vernice arancione di Ultima Generazione, il gruppo di ambientalisti diventati famosi per inscenare blocchi stradali ea colpi di vernice ad acqua contro opere d'arte e monumenti. Ad essere stati colpiti, questa volta, sono stati alcuni esercizi commerciali della via del commercio più lussuoso di Roma, tra cui Bulgari, Prada, Gucci, Armani, Moncler, Van Cleef & Arpels, Louis Vuitton, Saint Laurent. Gli attivisti, prima insultati da alcuni passanti, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. Tredici i manifestanti portati via e identificati nei locali del I gruppo della Polizia locale di Roma Capitale di via della Greca. In questoilal negozio Armani della via tra le più famose dello shopping. Dopo il "sermone" dell'attivista sulla povertà e sui rischi ...