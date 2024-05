Guidate come una donna La campagna di sensibilizzazione in Francia che guarda alla statistica

(Di giovedì 16 maggio 2024) "una" è lo slogan apparso sui manifesti di una nuovadi, voluta da un'associazione di parenti di vittime di incidenti stradali, che ha riscosso immediato succès de scandale. Lanon si limita infatti a capovolgere il pregiudizio cretino sullaal volante, ma fornisce statistiche dettagliate sugli uomini: causano l’84 per cento di incidenti mortali, costituiscono l’88 per cento dei decessi prematuri per schianto, ammontano al 93 per cento di casi positivi all’alcol test, insomma sono loro che fanno presagire il pericolo costante – o,dicono in, la mort au tournant. Perciò laindica una precisa via d’uscita agli automobilisti che non ...

Soverato (Catanzaro), 23 aprile 2024 - Confida: “Ogni volta che sento tragedie come quella del bimbo di Eboli sbranato da due pitbull, il dolore si rinnova. Anche se il dolore per la morte di mia figlia lo sento ogni giorno, il passare del tempo ...

Pechino, 14 mag – (Xinhua) – La Cina ha inaugurato una campagna nazionale per affrontare questioni fondamentali come il bullismo nei campus e l’eccesso di compiti a casa nell’ istruzione di base . Secondo una circolare resa pubblica oggi dal ...

G+: tutte le notizie - G+: tutte le notizie - Oggi in campagna, con un gruppo di amiche ... Di tennis c'era poco sul suo account, quasi come se quella vita, in fondo in fondo, non le appartenesse.

La Valle d'Aosta sceglie Arc's e va on air con la nuova campagna “Ti porta a un altro livello” - La Valle d'Aosta sceglie Arc's e va on air con la nuova campagna “Ti porta a un altro livello” - La Valle d'Aosta sarà on air sui principali media nazionali dal 19 maggio con il nuovo concept di comunicazione per le campagne estiva e invernale realizzato da Arc's ...

VIDEO/ Aldo D’Andrea si presenta e cita Moro: “I voti si contano, non si interpretano” - VIDEO/ Aldo D’Andrea si presenta e cita Moro: “I voti si contano, non si interpretano” - Parte con una citazione di Aldo Moro la campagna elettorale di Aldo D’Andrea ... Poi – continua D’Andrea – ci sono le questioni vive come la mancanza di asili nidi, la mensa scolastica troppo costosa ...