Applicare vari profumi per creare una fragranza unica? È la tecnica del layering Ecco come mixare ad arte le proprie note preferite

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sovrapporreolfattive, ma anche fragtranze in sé diverse, per dare vita ad una scia personale. È questa ladel. Agrumi e cacao, legni e fiori, frutti everdi, sono solo alcuni dei mix che si possono, avendo cura di individuare gli elementi chiave della piramide olfattiva. Ce ne parla un esperto. Cura del viso: cinque cattive abitudini che ...

I prati in fiore, il primo sole: la primavera 2024 sboccia anche in profumeria, con una ventata di profumi fioriti, verdi, luminosi. note di geranio, gelsomino e giglio ma anche timo, bergamotto e limone, più freschi ed erbacei. In cerca di nuova ...

Nuovi profumi ispirati ai libri: a Palazzo Cavallerini il premio «L’invisibile tra le righe» - Nuovi profumi ispirati ai libri: a Palazzo Cavallerini il premio «L’invisibile tra le righe» - Il concorso «Aromata 2024» per creatori di profumi, che presenteranno le proprie fragranze in un viaggio ideale dalla Grecia di Aristotele a oggi. I profumi in gara nascono o si sposano alle opere di ...

Università e Purho Milano per lo sviluppo di profumi: la presentazione il 20 maggio - Università e Purho Milano per lo sviluppo di profumi: la presentazione il 20 maggio - Alessandra Brenna e il team di Purho Milano presenteranno invece il processo di sviluppo del profumo di Cosmis, il corso di laurea magistrale in Cosmetic industrial science dell’Università di Milano, ...

Tra un giardino botanico e un laboratorio, la storia di Emanuele Balestra e della sua miscelazione olfattiva - Tra un giardino botanico e un laboratorio, la storia di Emanuele Balestra e della sua miscelazione olfattiva - Potrebbe limitarsi ad essere un grande “naso” e invece è anche un bartender di successo e uno dei più grandi esperti italiani di essenze e profumi. Parliamo di Emanuele Balestra, di origini lombarde, ...