Cinque ore di intervento e cento trasfusioni Così abbiamo salvato il poliziotto Christian Di Martino

Due carabiniere salvano i bimbi dell'asilo dall'alluvione nel Milanese: "Erano indifesi, si sono affidati a noi" - Ha fatto il giro d'Italia la foto del salvataggio di alcuni piccoli dell'asilo a Bellinzago Lombardo da parte dei carabinieri di Gorgonzola, dopo l'alluvione ...

Sport e prevenzione al Foro Italico, domani su Rai 2 il documentario su Tennis and Friends - Quando il divertimento e lo sport incontrano la prevenzione, là c'è Tennis and Friends, la manifestazione nata nel 2011 per promuovere i corretti stili di vita e ...

Cuneo, l'appello del preside Alessandro Parola salva Riccardo. Trovato un donatore di midollo osseo per il 17enne - Il giovane aveva scoperto la malattia a febbraio. Ricoverato al Regina Margherita verrà operato nei prossimi giorni ...