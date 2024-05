Putin a Pechino - come lo accoglie Xi Jinping

(Di giovedì 16 maggio 2024) Vladimirè arrivato in Cina. Il leader del Cremlino è stato accolto dal presidente Xi, con il quale ha scambiato una calorosa stretta di mano in Piazza Tienamen a, primo evento della sua visita di stato di due giorni. "I legami tra Russia e Cina sono fattori stabilizzanti per il mondo", ha dettodurante i colloqui nella Grande sala del popolo. Durante il vertice, il presidente russo ha anche ringraziato Xi per le iniziative divolte a risolvere il conflitto in Ucraina, dove nel frattempo la Russia continua ad avanzare, conquistando sempre maggior terreno nella regione di Kharkiv.

