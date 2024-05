LIVE Bolelli Vavassori-Koolhof Mektic 5-4 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | azzurri al servizio per chiudere il 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Non trova la risposta di rovescio coperto. 40-30 Altra risposta al corpo di, che praticamente risulta vincente e mette a rischio l’incolumità di!! 40-15 Altra prima di. 30-15 Pallata al corpo in risposta di, punto! 30-0 Altra prima vincente. 15-0 Prima vincente di. 5-3 A zero stavolta gli! 40-0 Prima vincente del torinese. 30-0 Meraviglioso scambio a rete, lo vincono gli! 15-0 Ace (1°) di. 4-3 Prima al corpo. Primo turno ditenuto da. 40-30 Prima vincente. 30-30 Ace sporco. 15-30 ...