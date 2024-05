Cisti endometriosica | cos’è - sintom - diagno -i, cura

(Di giovedì 16 maggio 2024) Leendometriosiche o endometriomi sono delle formazioniche piene di sangue “vecchio” di origine endometriale, assumono quindi una colorazione marroncina. La loro dimensione varia tra i 2 e i 5 centimetri di diametro, ma può capitare che crescano anche fino a 10-20 centimetri. Questepossono essere la causa di crampi addominali, dolori pelvici e ciclo mestruale particolarmente doloroso. Sebbene non siano pericolose di per sè, possono diventare molto pericolose in caso di rottura con comparsa di sanguinamento dalla vagina, febbre, nausea e vomito. Quando avviene una complicanza di questo tipo, gli endometriomi possono essere responsabili di una condizione di emergenza. A seconda della gravità e della grandezza della, lapuò variare e si può optare per un trattamento ...

Il 28 marzo è la Giornata dell'endometriosi: cos'è, quali sono i sintomi, le cure e quante donne ne soffrono - ... che però non sono risolutivi, senza ipotizzare la sindrome endometriosica". Ecco l'intervista all'... dove si formano lesioni (o cisti) che sono la causa del dolore", spiega Mele. "Il motivo per cui si ...

