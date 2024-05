Bcc Risparmio e Previdenza - utile 2023 stabile a 17 milioni

Asset allocation: azionario europeo sempre più attrattivo - Asset allocation: azionario europeo sempre più attrattivo - “Aprile si è rivelato un mese negativo per gli asset rischiosi, ma siamo fiduciosi che arriveranno presto tempi migliori: le valutazioni di diverse asset class appaiono oggi più interessanti, dopo che ...

Poste Italiane fa il pieno di utili e sigla nuovo accordo con CDP - Poste Italiane fa il pieno di utili e sigla nuovo accordo con CDP - che regolamenta le condizioni per il risparmio postale. I numeri del trimestre Poste italiane ha chiuso il primo trimestre con un utile netto pari a 501 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto ...

Portatevi Internet in vacanza con il router portatile Netgear Nighthawk! (-13%) - Portatevi Internet in vacanza con il router portatile Netgear Nighthawk! (-13%) - Date un'occhiata al router portatile Netgear Nighthawk in offerta a soli 349,99€: connettività 4G veloce e sicura per ben 20 dispositivi!